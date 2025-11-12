Вольф высказался о борьбе за второе место в Кубке конструкторов

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о борьбе за места в Кубке конструкторов в сезоне-2025.

«Вы сами видите, как быстро может меняться ситуация. В любой момент у команды может случиться уикенд с двойным сходом, как было у «Феррари» в Бразилии. А соперники в это время выступят сильно и наберут много очков.

Так что в любой из трёх оставшихся гонок всё может перевернуться на 30 очков в другую сторону. Поэтому нужно не расслабляться, стараться увеличивать отрыв и просто делать свою работу день за днём, гонку за гонкой», – приводит слова Вольфа RacaingNews365.

«Мерседес» располагается на втором месте в Кубке конструкторов, опережая «Ред Булл» на 32 очка.