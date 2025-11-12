Скидки
«Ауди» представила концепт своего автомобиля на сезон-2026

«Ауди» представила концепт своего автомобиля на сезон-2026
Немецкий производитель «Ауди» продемонстрировал концепт ливреи для машины Формулы-1, который будет использоваться командой в 2026 году.

Как сообщается, первый в истории болид команды будет носить название R26.

Основные цвета, использованные на концепте, будут использоваться и на болиде, плюс планируется добавить логотипы основных спонсоров команды.

Фото: Пресс-служба «Ауди»

Фото: Пресс-служба «Ауди»

Фото: Пресс-служба «Ауди»

Напомним, со следующего сезона «Ауди» заменит в чемпионате мира команду «Кик-Заубер», на основе которой и будет построена новая заводская команда.

Пилотами немецкой команды в следующем сезоне останутся немец Нико Хюлькенберг и бразильский гонщик Габриэл Бортолето.

