«Ауди» представила концепт своего автомобиля на сезон-2026

Немецкий производитель «Ауди» продемонстрировал концепт ливреи для машины Формулы-1, который будет использоваться командой в 2026 году.
Как сообщается, первый в истории болид команды будет носить название R26.
Основные цвета, использованные на концепте, будут использоваться и на болиде, плюс планируется добавить логотипы основных спонсоров команды.
Фото: Пресс-служба «Ауди»
Фото: Пресс-служба «Ауди»
Фото: Пресс-служба «Ауди»
Напомним, со следующего сезона «Ауди» заменит в чемпионате мира команду «Кик-Заубер», на основе которой и будет построена новая заводская команда.
Пилотами немецкой команды в следующем сезоне останутся немец Нико Хюлькенберг и бразильский гонщик Габриэл Бортолето.