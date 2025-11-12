Скидки
Штайнер удивился, что «Макларен» не подал апелляцию на штраф Пиастри

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о штрафе пилота «Макларена» Оскара Пиастри на Гран-при Бразилии.

«Не понимаю, почему команда не подала апелляцию, не попыталась что-то сказать стюардам, защитить Пиастри? Даже Леклер потом сказал, что в этой ситуации не было очевидной вины Пиастри. Если даже другой гонщик, которого выбили из гонки в этом инциденте, говорит про Пиастри, что всё было нормально, что Оскар, возможно, просто действовал чуть более оптимистично...», — приводит слова Штайнера GPBlog.

Напомним, Пиастри получил в основной гонке Гран-при Бразилии 10-секундный штраф за аварию с Андреа Кими Антонелли и финишировал лишь на пятой позиции.

