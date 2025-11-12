«С 2030 года бороться за чемпионство». В «Ауди» высказались о целях в Формуле-1

Исполнительный директор «Ауди» Гернот Делльнер рассказал о целях проекта в Формуле-1.

«В следующие два года мы будем бросать вызов соперникам. Нам нужно улучшить свой сегодняшний результат и ставить амбициозные цели на 2026 и 2027 годы. Эти годы — время испытаний. С 2028 года мы хотим стать настоящими конкурентами за высокие места, а с 2030 года — бороться за чемпионство», — приводит слова Делльнера Motorsport.

Напомним, со следующего сезона «Ауди» заменит в чемпионате мира «Кик-Заубер», на основе которой и будет построена новая заводская команда.

Пилотами немецкой команды в следующем сезоне останутся немец Нико Хюлькенберг и бразильский гонщик Габриэл Бортолето.