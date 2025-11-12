Скидки
Браунинг выступит в первой тренировке Гран-при Абу-Даби

23-летний пилот гоночной академии «Уильямса» Люк Браунинг примет участие в первой свободной практике Гран-при Абу-Даби, а также выступит в тестах молодых гонщиков. Об этом информирует пресс-служба британской команды.

В нынешнем сезоне Браунинг уже принимал участие в пятничных тренировках перед Гран-при Бахрейна и Мексики.

В нынешнем сезоне Браунинг выступает в Формуле-2 и занимает третье место в личном зачёте за два этапа до конца чемпионата.

«Это будут незабываемые выходные в Абу-Даби, где я буду бороться за титул Формулы-2, вернувшись за руль FW47, и это вызов, которым я буду наслаждаться. Тесты молодых пилотов дадут мне последнюю возможность помочь команде подготовиться к 2026 году, и я с нетерпением жду возможности принять участие в последнем в этом сезоне уикенде Формулы-1», — подчеркнул Браунинг.

