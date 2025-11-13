Сотрудник «Рейсинг Буллз» поддержал освистывание Норриса, в команде отреагировали

В команде «Рейсинг Буллз» отреагировали на ставшее вирусным видео, на котором один из сотрудников команды на подиуме после Гран-при Бразилии поддержал болельщиков, освистывавших пилота «Макларена» Ландо Норриса, и демонстрировал характерные жесты, показывая большой палец вниз.

«Мы осведомлены о видео с подиума в прошедшие выходные. Оно не отражает ценности нашей команды и дух «Рейсинг Буллз». Вопрос был урегулирован внутри команды. Мы верим в важность празднования выдающихся гонок и проявления уважения к каждому гонщику, команде и болельщику как на трассе, так и за её пределами», — гласит заявление команды.

Напомним, Норрис был освистан болельщиками в очередной раз — это продолжается уже второй Гран-при подряд.