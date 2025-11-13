Скидки
Бывший стратег команд Ф-1 назвала две команды, которые будут доминировать в сезоне-2026

Бывший стратег различных команд Формулы-1 Берни Коллинз предположила, какие команды будут доминировать в сезоне-2026.

«Хотя все уверены, что двигатель «Мерседеса» будет лучшим в следующем году, не стоит забывать, что этот же мотор стоит и на машине «Макларена». Думаю, главная битва следующего сезона может разгореться именно между «Мерседесом» и «Маклареном». У меня нет ни одного аргумента, который бы уверенно говорил, что «Мерседес» превосходит «Макларен», если посмотреть на нынешнюю скорость машины «папайи».

Когда два пилота внутри одной команды постоянно подталкивают друг друга к наличию высокого темпа на каждом этапе — это именно то, что нужно, чтобы развивать машину под новые технические правила. И это поможет как «Мерседесу», так и «Макларену», — приводит слова Коллинз Sky Sports.

