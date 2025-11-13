«Это нельзя игнорировать». В «Альпин» назвали причину продления контракта с Колапинто

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен прокомментировал решение команды продлить контракт с аргентинцем Франко Колапинто на 2026 год.

«Нельзя игнорировать финансовые вопросы. Очевидно, это играет свою роль. Но, в конечном итоге, у Франко есть талант, и тот факт, что он привносит за собой финансы, является счастливой случайностью.

Дебют сложен для любого пилота. Мы видели, как некоторые сразу же начали себя показывать, в то время как другие испытывали трудности. Франко успел выступить за «Уильямс» в прошлом году, он заменил Джека [Дуэна] с Имолы, но поначалу у него были проблемы.

Нам повезло иметь сформированного гонщика в лице Пьера [Гасли]. В итоге Франко смог прибавить и составить Пьеру конкуренцию на машине, которая не настолько хороша, как нам бы хотелось», — приводит слова Нильсена издание Racingnews365.