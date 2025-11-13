Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это нельзя игнорировать». В «Альпин» назвали причину продления контракта с Колапинто

«Это нельзя игнорировать». В «Альпин» назвали причину продления контракта с Колапинто
Аудио-версия:
Комментарии

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен прокомментировал решение команды продлить контракт с аргентинцем Франко Колапинто на 2026 год.

«Нельзя игнорировать финансовые вопросы. Очевидно, это играет свою роль. Но, в конечном итоге, у Франко есть талант, и тот факт, что он привносит за собой финансы, является счастливой случайностью.

Дебют сложен для любого пилота. Мы видели, как некоторые сразу же начали себя показывать, в то время как другие испытывали трудности. Франко успел выступить за «Уильямс» в прошлом году, он заменил Джека [Дуэна] с Имолы, но поначалу у него были проблемы.

Нам повезло иметь сформированного гонщика в лице Пьера [Гасли]. В итоге Франко смог прибавить и составить Пьеру конкуренцию на машине, которая не настолько хороша, как нам бы хотелось», — приводит слова Нильсена издание Racingnews365.

Материалы по теме
Официально
Франко Колапинто — боевой пилот «Альпин» на сезон-2026 Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android