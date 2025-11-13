Коллинз объяснила, как дуэт Расселл — Антонелли поможет «Мерседесу» в сезоне-2026

Бывший стратег различных команд Формулы-1 Берни Коллинз высказалась о дуэте пилотов «Мерседеса» Джордже Расселле и Андреа Кими Антонелли.

«Джордж, конечно, будет чувствовать преимущество за счёт опыта. Но «Мерседес» традиционно очень справедливо подходит к решениям и ведению гонок. Для Кими нынешний полноценный сезон, даже со всеми разочарованиями и трудностями, станет важным шагом. Это поможет ему стать сильнее. И он будет готов подталкивать Джорджа не сбавлять обороты в 2026-м.

А для «Мерседеса» это ключевой момент — когда оба пилота заставляют друг друга выкладываться по максимуму, команда получает лучшую обратную связь и быстрее развивает машину», — приводит слова Коллинз Sky Sports.