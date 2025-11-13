Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Коллинз объяснила, как дуэт Расселл — Антонелли поможет «Мерседесу» в сезоне-2026

Коллинз объяснила, как дуэт Расселл — Антонелли поможет «Мерседесу» в сезоне-2026
Комментарии

Бывший стратег различных команд Формулы-1 Берни Коллинз высказалась о дуэте пилотов «Мерседеса» Джордже Расселле и Андреа Кими Антонелли.

«Джордж, конечно, будет чувствовать преимущество за счёт опыта. Но «Мерседес» традиционно очень справедливо подходит к решениям и ведению гонок. Для Кими нынешний полноценный сезон, даже со всеми разочарованиями и трудностями, станет важным шагом. Это поможет ему стать сильнее. И он будет готов подталкивать Джорджа не сбавлять обороты в 2026-м.

А для «Мерседеса» это ключевой момент — когда оба пилота заставляют друг друга выкладываться по максимуму, команда получает лучшую обратную связь и быстрее развивает машину», — приводит слова Коллинз Sky Sports.

Материалы по теме
Бывший стратег команд Ф-1 назвала две команды, которые будут доминировать в сезоне-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android