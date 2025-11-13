Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Стимул для «Мерседеса». Чандхок — о борьбе Хэмилтона и Антонелли в личном зачёте

«Стимул для «Мерседеса». Чандхок — о борьбе Хэмилтона и Антонелли в личном зачёте
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик Sky Sports Карун Чандхок высказался о 26-очковой разнице между семикратным чемпионом серии Льюисом Хэмилтоном из «Феррари» и Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».

«Знаете, позвольте мне добавить немного неожиданный, но любопытный сюжет внутри чемпионата. Кими Антонелли против Льюиса Хэмилтона — между ними сейчас, кажется, всего 26 очков разницы. Это было бы серьёзным стимулом для «Мерседеса». Представьте себе, если новичок сумеет обойти пилота, который покинул команду и ушёл в «Феррари», — сказал Чандхок в эфире Sky Sports.

После 21 этапа Льюис занимает шестое место в личном зачёте — 148 очков. Кими седьмой — 122. После ухода Хэмилтона в «Феррари» Антонелли занял его место в немецкой команде.

Материалы по теме
Разборки в «Феррари»: Хэмилтон назвал происходящее кошмаром — президент жёстко его осадил
Разборки в «Феррари»: Хэмилтон назвал происходящее кошмаром — президент жёстко его осадил
Материалы по теме
Коллинз объяснила, как дуэт Расселл — Антонелли поможет «Мерседесу» в сезоне-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android