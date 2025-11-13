«Стимул для «Мерседеса». Чандхок — о борьбе Хэмилтона и Антонелли в личном зачёте

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик Sky Sports Карун Чандхок высказался о 26-очковой разнице между семикратным чемпионом серии Льюисом Хэмилтоном из «Феррари» и Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».

«Знаете, позвольте мне добавить немного неожиданный, но любопытный сюжет внутри чемпионата. Кими Антонелли против Льюиса Хэмилтона — между ними сейчас, кажется, всего 26 очков разницы. Это было бы серьёзным стимулом для «Мерседеса». Представьте себе, если новичок сумеет обойти пилота, который покинул команду и ушёл в «Феррари», — сказал Чандхок в эфире Sky Sports.

После 21 этапа Льюис занимает шестое место в личном зачёте — 148 очков. Кими седьмой — 122. После ухода Хэмилтона в «Феррари» Антонелли занял его место в немецкой команде.