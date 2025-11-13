Эдриан Ньюи: моя жена последние 3-4 месяца жалуется, что я нахожусь в «инженерном трансе»

Именитый конструктор и нынешний технический директор «Астон Мартин» Эдриан Ньюи высказался о работе над регламентом Формулы-1 сезона-2026.

«Часть мотивации действительно исходит из страха провала. Я старался научиться использовать это конструктивно, ведь между чрезмерным давлением, которое приводит к ошибкам, и правильно направленным давлением, которое помогает сосредоточиться и войти в состояние «тоннельного зрения», есть тонкая грань.

Моя жена за последние три-четыре месяца, с тех пор как я присоединился к команде, жалуется, что я нахожусь в «инженерном трансе». И я понимаю, о чём она говорит, — я ничего не вижу ни слева, ни справа и, вероятно, являюсь не самым общительным человеком в это время. Все мои ограниченные «вычислительные» возможности сосредоточены на текущей задаче и приближающихся дедлайнах. Но в таком состоянии нельзя оставаться слишком долго. Всё это может звучать эгоистично, но на самом деле всё сводится к команде и тому, как мы работаем вместе», — сказал Ньюи на YouTube-канале Maaden.