Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эдриан Ньюи: моя жена последние 3-4 месяца жалуется, что я нахожусь в «инженерном трансе»

Эдриан Ньюи: моя жена последние 3-4 месяца жалуется, что я нахожусь в «инженерном трансе»
Аудио-версия:
Комментарии

Именитый конструктор и нынешний технический директор «Астон Мартин» Эдриан Ньюи высказался о работе над регламентом Формулы-1 сезона-2026.

«Часть мотивации действительно исходит из страха провала. Я старался научиться использовать это конструктивно, ведь между чрезмерным давлением, которое приводит к ошибкам, и правильно направленным давлением, которое помогает сосредоточиться и войти в состояние «тоннельного зрения», есть тонкая грань.

Моя жена за последние три-четыре месяца, с тех пор как я присоединился к команде, жалуется, что я нахожусь в «инженерном трансе». И я понимаю, о чём она говорит, — я ничего не вижу ни слева, ни справа и, вероятно, являюсь не самым общительным человеком в это время. Все мои ограниченные «вычислительные» возможности сосредоточены на текущей задаче и приближающихся дедлайнах. Но в таком состоянии нельзя оставаться слишком долго. Всё это может звучать эгоистично, но на самом деле всё сводится к команде и тому, как мы работаем вместе», — сказал Ньюи на YouTube-канале Maaden.

Материалы по теме
Бывший стратег команд Ф-1 назвала две команды, которые будут доминировать в сезоне-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android