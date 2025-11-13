«Понятия не имею». Эдриан Ньюи — о том, как «Астон Мартин» покажет себя в сезоне-2026 Ф-1

Именитый конструктор и нынешний технический директор «Астон Мартин» Эдриан Ньюи ответил, какие результаты покажет британский коллектив в сезоне-2026 Формулы-1.

— Как «Астон Мартин» выступит в сезоне-2026?

— Если говорить честно — я понятия не имею. Мы находимся в периоде трансформации. Команда стремительно выросла, и сейчас наступает этап стабилизации — нужно, чтобы все сработались и начали эффективно взаимодействовать. Я никогда не верил в заявления вроде «мы обязательно добьёмся того-то и того-то». Настоящее удовлетворение приходит от совместной работы и прогресса. Если мы сможем добиться этого в 2026 году — это уже будет первая галочка, — сказал Ньюи на YouTube-канале Maaden.