Штайнер — о выходе Норриса в лидеры чемпионата: не верил, что он способен на такое

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о выступлениях пилота «Макларена» британца Ландо Норриса в последних гонках.

«Я не верил, что Ландо на такое способен, но он выступает фантастически. Не думал, что он отыграется, но он сделал это. Я ошибался. Хотя есть одно «но» — впереди четыре гонки, три основные и один спринт», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 390 очков.

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 366.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 341.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 276.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 214.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 148.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 122.

8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 43.

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 43.