Ральф Шумахер: на месте «Феррари» задумался бы о разрыве контракта с Хэмилтоном

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик немец Ральф Шумахер считает, что «Феррари» могла бы досрочно завершить сотрудничество с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном из-за слабых, по его мнению, выступлений британца.

«На месте руководства «Феррари» я бы серьёзно задумался над тем, чтобы заплатить Хэмилтону за разрыв контракта и взять на его место молодого талантливого гонщика», – приводит слова Шумахера издание F1-Insider.

Ранее чемпион мира Дженсон Баттон ответил президенту «Феррари» Джону Элканну, раскритиковавшему Хэмилтона и Леклера.

Материалы по теме Дженсон Баттон ответил президенту «Феррари», раскритиковавшему Хэмилтона и Леклера

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон сразились в ретровидеоигры