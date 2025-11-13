Скидки
Фото: Серхио Перес провёл тесты на чёрной «Феррари» в Имоле перед сезоном-2026 Формулы-1
В четверг, 13 июня, на автодроме в Имоле, Италия, команда Формулы-1 «Кадиллак» провела тесты в преддверии старта сезона-2026.

За рулём болида «Феррари» SF-23 проехался 36-летний мексиканский гонщик Серхио Перес. Итальянский коллектив будет поставлять для американцев свои силовые установки и в рамках их сотрудничества предоставил «Кадиллаку» болид прошлой версии.

Тесты продлятся два дня — в четверг и пятницу.

«Кадиллак» станет 11-й командой «Королевских гонок» с сезона-2026. Также с нового календарного года в силу вступит новый технический регламент, подготовку к которому все команды уже активно проводят.

