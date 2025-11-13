Бортолето рассказал о совете Хюлькенберга после провального ГП Бразилии Формулы-1

21-летний новичок Формулы-1 Габриэл Бортолето из команды «Кик-Заубер» рассказал о беседе со своим напарником Нико Хюлькенбергом после Гран-при Бразилии, где южноамериканец дважды разбил свой болид.

«Он сказал, что это происходит раз в 20 лет в Формуле-1. «У тебя будет много хороших и плохих моментов. У меня было много таких моментов, как этот. Это только придаст тебе сил», — так он сказал. Нико гордится тем, что я сделал в этом году. Я буду продолжать оставаться сильным, и хорошие моменты ещё придут. Мне грустно, потому что я не смог по-настоящему побороться и показать тот темп, который, как я верю, у нас был. Это моя вина — из-за инцидента в спринт-гонке я не смог пройти квалификацию. Так что я сам к себе буду самым строгим.

Думаю, всё это — следствие событий, произошедших раньше в уикенде. Конечно, это особенно больно, ведь это мой домашний этап, но в итоге — просто ещё одни выходные. У нас было много хороших гонок и были неудачные. Что мне нужно изменить? Думаю, это управление рисками. Я рад, что пытался делать что-то новое на той неделе — быть агрессивнее, пробовать разные подходы. Но, например, в спринт-гонке, возможно, это не лучший момент для риска, когда можно разбить машину и остаться без квалификации, как случилось со мной. Так что это точно урок», — приводит слова Бортолето издание Motorsport.