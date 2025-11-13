Австрийский телеканал извинился за Франца Тоста после комментария о матери Бортолето

Австрийский телеканал ORF принёс публичные извинения за бывшего руководителя команды Формулы-1, а ныне комментатора Франца Тоста.

На Гран-при Бразилии Тост резко высказался о реакции матери пилота «Кик-Заубера» Габриэля Бортолето на аварию бразильца в гонке.

«Он учится. Матерям не нужно выглядеть так глупо, это (авария в дебютном сезоне) совершенно нормально», — сказал Тост в прямом эфире.

«Во время комментирования Гран-при Бразилии, к несчастью, было сделано неприемлемое замечание, за которое мы приносим наши самые искренние извинения. Выражение было совершенно неуместно, и ORF Sport примет соответствующие меры, чтобы подобное не повторилось», — говорится в заявлении ORF.