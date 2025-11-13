Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Австрийский телеканал извинился за Франца Тоста после комментария о матери Бортолето

Австрийский телеканал извинился за Франца Тоста после комментария о матери Бортолето
Комментарии

Австрийский телеканал ORF принёс публичные извинения за бывшего руководителя команды Формулы-1, а ныне комментатора Франца Тоста.

На Гран-при Бразилии Тост резко высказался о реакции матери пилота «Кик-Заубера» Габриэля Бортолето на аварию бразильца в гонке.

«Он учится. Матерям не нужно выглядеть так глупо, это (авария в дебютном сезоне) совершенно нормально», — сказал Тост в прямом эфире.

«Во время комментирования Гран-при Бразилии, к несчастью, было сделано неприемлемое замечание, за которое мы приносим наши самые искренние извинения. Выражение было совершенно неуместно, и ORF Sport примет соответствующие меры, чтобы подобное не повторилось», — говорится в заявлении ORF.

Материалы по теме
«Жёсткий уикенд». Бортолето — о сходе на первом круге на Гран-при Бразилии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android