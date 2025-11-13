Chery извинилась за неудачные съёмки рекламы. Внедорожник повредил достопримечательность

Китайская компания Chery Automobile принесла извинения за инцидент, произошедший во время съёмок рекламного ролика в Национальном лесном парке горы Тяньмэнь. Во время съёмок внедорожник Chery Fulwin X3L скатился по ступенькам «Небесной лестницы», одной из главных местных достопримечательностей, ведущей к пещере Тяньмэнь, и повредил её заграждения.

По данным CarNewsChina, инцидент состоялся 12 ноября — в первый из двух дней съёмок, на которые парк был закрыт. По словам одного из очевидцев инцидента, которые приводит Jimu News, перед тем как скатиться по лестнице, автомобиль два часа стоял без движения. По некоторым данным, для съёмок внедорожник должен был подняться по лестнице своим ходом, но не смог этого сделать. В Chery рассказали, что проблемы были связаны с поломкой крепления троса. Все расходы по восстановлению «Небесной лестницы» компания взяла на себя.

«Небесная лестница» — одна из главных достопримечательностей парка горы Тяньмэнь. Она состоит из 999 ступенек и поднимается на высоту 150 м, заканчиваясь рядом со входом в пещеру. Средний угол наклона лестницы — 45 градусов, но в отдельных местах он достигает и 60.