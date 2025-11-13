Менеджер Пиастри Марк Уэббер сравнил Оскара с Себастьяном Феттелем

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер, а ныне менеджер Оскара Пиастри из «Макларена» сравнил своего подопечного с четырёхкратным чемпионом серии Себастьяном Феттелем.

«Верите или нет, но, думаю, когда я сам был за рулём, бороться на трассе было проще, потому что тогда мы всё контролировали и могли влиять на происходящее. У нас вышла потрясающая борьба — с Себом [Феттелем], Льюисом [Хэмилтоном] и Фернандо [Алонсо в 2010-м]. Сезон был длинным, изматывающим для всех нас — но это элитный спорт, в этом и суть. Когда каждую неделю соревнуешься с лучшими, это выматывает.

Оскар всё ещё очень молод, как и Себ тогда. Но видеть, как он уже в третьем сезоне борется за титул — это почти нереально и даже странно. Но здорово быть частью этого, ведь многие гонщики вообще ни разу за карьеру не борются за титул. Поэтому нужно искать позитив, но, конечно, при этом ты всё равно хочешь победить», — приводит слова Уэббера издание GPblog.