Только 1 из 20 гонщиков Ф-1 отказался принимать участие в благотворительной акции Феттеля

37-летний немецкий гонщик Нико Хюлькенберг, выступающий за команду Формулы-1 «Кик-Заубер», оказался единственным из 20 пилотов серии, который не принял участие в благотворительной акции своего соотечественника и четырёхкратного чемпиона Себастьяна Феттеля на Гран-при Бразилии.

Себастьян во время уикенда в Сан-Паулу выступил в защиту тропических лесов, устроив благотворительную акцию при поддержке генерального директора Формулы-1 Стефано Доменикали и промоутера гонки на «Интерлагосе». Феттель разработал идею создания стены в паддоке, где гонщикам, руководителям команд и другим гостям было разрешено нарисовать дерево на листе бумаги в поддержку инициативы. Шаблоны и ручки также были выложены у зрителей, чтобы болельщики тоже могли принять участие.

По данным издания Auto Motor und, Sport Нико лично сообщил Себастьяну, что не примет участие в акции. Однако решение принималось не из-за неприязни к Феттелю и его акции. Хюлькенберг просто не хотел отвлекаться на посторонние дела в напряжённый и тщательно спланированный гоночный уикенд, а Себастьян не обиделся на соотечественника.