Силач Денис Вовк потренируется на грузовиках «КАМАЗ-мастер» перед буксировкой самолёта

Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский силач Денис Вовк, чьи достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса, выбрал нестандартный способ подготовки к буксировке самолёта Airbus A320 в январе 2026 года. Атлет проведёт специальную тренировку на базе легендарной команды «КАМАЗ-мастер», где будет тянуть сцепку из двух спортивных грузовиков семейства К5. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«При планировании этой тренировки я учитывал три важных момента. Во-первых, это аналогичная механика движения, что и при буксировке самолёта. Во-вторых, возможность увеличивать вес за счёт сцепки нескольких «КАМАЗов», доводить до того же тоннажа, что будет у меня с самолётом. Я понимаю механику движения и какие мышцы в основе берут нагрузку на себя. Мало есть таких возможностей, как с «КАМАЗом», чтобы поэтапно можно было увеличивать вес и прорабатывать технику.

И третий момент — ностальгический. В детстве я по телеканалу «Спорт» смотрел гонку «Дакар» и болел за команду «КАМАЗ-мастер». Увидеть эти легендарные автомобили вживую, прикоснуться к истории, а теперь ещё и провести здесь свою тренировку – это очень символично для меня», — комментирует выбор площадки Вовк.

В тренировке примут участие пилоты команды Дмитрий Сотников и Богдан Каримов. Напомним, Вовк уже устанавливал мировой рекорд, когда отбуксировал самолёт «Суперджет 100» весом более 32 тонн на 10 м за 43 секунды, а в мае 2024 года смог сдвинуть состав поезда весом 650 тонн.

