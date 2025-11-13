Ньюи — о роли пилотов в создании современных болидов: она по-прежнему огромна

Технический директор «Астон Мартин» Эдриан Ньюи заявил, что, несмотря на обилие данных с телеметрии, роль пилота в разработке машины остаётся фундаментальной. По его словам, чтобы понять слабые места болида, пилота нужно «допрашивать».

«Раньше, когда я только начинал, в машине не было никаких датчиков. Единственным, кто мог сказать, как ведёт себя болид, был пилот. Инженеры полностью зависели от его слов.

Сейчас всё изменилось: у нас тысячи датчиков, которые передают данные в реальном времени. Мы знаем о машине почти всё. Но вот почему она так себя ведёт, часто может объяснить только пилот. У гонщиков особая интуиция, они чувствуют машину и подстраиваются под её сильные и слабые стороны.

Чтобы найти эти слабые стороны, нужно буквально допрашивать пилота, заставлять его анализировать и называть проблемы. Его роль по-прежнему огромна. Например, сейчас каждая команда Формулы-1 использует гоночные симуляторы с живым пилотом.

Эти симуляторы — не для тренировки гонщиков, а для работы инженеров. На них тестируют разные детали перед каждой гонкой: пружины, стабилизаторы, настройки антикрыльев. Или проверяют сложные вещи вроде геометрии подвески или аэродинамики, которые нельзя менять на уикендах, но которые важны для будущих разработок.

Возникает вопрос: зачем сажать в симулятор живого пилота, если можно всё просчитать на компьютере? Ответ прост: никто ещё не смог создать компьютерную модель пилота, которая могла бы так же хорошо описать свои ощущения от виртуальной машины.

Поэтому без человека не обойтись. Он должен сесть, почувствовать и рассказать, что именно не так. Роль пилота не уменьшилась — она, можно сказать, даже выросла. Теперь мы можем совместить его уникальные ощущения с точными данными с датчиков и понять, как сделать машину по-настоящему быстрой», — рассказал Ньюи на YouTube-канале Maaden.