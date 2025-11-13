Скидки
Маттиа Бинотто: гонщикам начинают нравиться новые машины на сезон-2026

Маттиа Бинотто: гонщикам начинают нравиться новые машины на сезон-2026
Комментарии

Главный операционный директор и главный технический директор «Ауди» Маттиа Бинотто считает, что гонщики начинают привыкать к изменениям регламента, которые вступят в силу в 2026 году. По его словам, пилоты команды Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето уже «начинают получать удовольствие» от виртуальных тестов новых машин.

«Это крупнейшее изменение, по крайней мере, за последние 30 лет. Честно говоря, я считаю, что это отличный вызов, и, думаю, всем инженерам и техническим специалистам сейчас интересно работать с новыми правилами. Мы слышали критику со стороны пилотов, но, судя по последним комментариям, им начинают нравиться новые машины. Я уверен, что в конечном итоге мы получим отличное шоу.

Изменения были вызваны в первую очередь для того, чтобы показать, что в серийных автомобилях можно использовать полностью экологически чистое топливо. Это также вызов для поставщиков топлива.

Но в целом шоу станет лучше, потому что мы верим, что гонки улучшатся благодаря новому регламенту. Вначале, возможно, потребуется немного терпения, потому что крупные изменения могут привести к разрывам между командами. Однако нет сомнений, что все команды очень быстро подтянутся.

И я ожидаю, что при необходимости некоторые правила могут быть скорректированы. Это часть нормального процесса. ФИА всегда вносила изменения по мере необходимости, так может случиться и сейчас. Но в целом у нас отличный набор правил», — приводит слова Бинотто Motorsport.

Комментарии
