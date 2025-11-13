В Усть-Лабинске стартует второй этап чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge

В Усть-Лабинске (Краснодарский край) 15 и 16 ноября состоится второй этап чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge. Мероприятие пройдёт на территории спортивно-технического комплекса «Пилот», где соберутся более 70 дрифтеров из разных регионов России.

Фото: Systême Electric Drift Challenge

Суббота, 15 ноября, будет посвящена квалификационным заездам, а в воскресенье, 16 ноября, определятся победители в борьбе лучших 32 пилотов. В седьмом сезоне чемпионата появилась новая номинация — «Лучшее инженерное решение».

Организаторы подготовили для зрителей комфортные места на трибунах и в зоне свободного размещения вдоль трассы. Гостей мероприятия ждут зрелищные заезды, общение с пилотами и командами в парке сервиса, а также парад пилотов. Билеты доступны на официальном сайте.

Фото: Systême Electric Drift Challenge

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, организаторы проведут онлайн-трансляцию на официальной странице SDC во «ВКонтакте». Напомним, первый этап чемпионата собрал более 2,2 млн просмотров в интернете.

Фото: Systême Electric Drift Challenge

Systême Electric Drift Challenge — преемник легендарного чемпионата Sochi Drift Challenge, сохраняющий идею доступного дрифта на профессиональном уровне. Идеологом и организатором проекта является двукратный чемпион России, вице-чемпион мира по дрифту Аркадий Цареградцев. Генеральным партнёром сезона выступает компания «Systême Electric».

Всего в сезоне-2025/2026 запланировано четыре этапа. Следующие соревнования пройдут в марте 2026 года.