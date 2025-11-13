Скидки
В «Альпин» не ожидали, что конкуренты будут улучшать машины до конца сезона — Motorsport

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен признался, что коллектив не ожидал, что их конкуренты из середины пелетона будут так активно улучшать свои болиды на протяжении всего сезона, в то время как они полностью переключились на проект 2026 года.

«Если подвести итог, главная проблема в том, что наша машина недостаточно быстра. Конечно, есть миллион причин, способствовавших этому, как на базе в Энстоуне, так и на трассе, но во многом наши проблемы связаны с тем, что машина, которую мы выставляем на трассу, недостаточно хороша и нам нужно сделать лучшую.

Мы должны успеть сделать это к следующему году, и я уверен, что у нас получится. Но не секрет, что мы были одной из первых команд, кто переключился на следующий год, на большой комплекс технических изменений, который нас ждёт. Чем раньше ты начинаешь, тем более проработанной будет твоя машина к началу гонок.

Думаю, мы поступили правильно. Единственное, что нас немного застало врасплох, — это то, сколько наших конкурентов продолжали разработки на протяжении всего года. «Хаас», например, представил крупное аэродинамическое обновление в Остине. Мы не ожидали этого, но тем не менее мы чётко понимаем нашу задачу и довольны ею», — приводит слова Нильсена Motorsport.

