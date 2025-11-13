Хорнер может стать совладельцем команды Формулы-1 — Джо Сейвуд

По информации журналиста Джо Сейвуда, которой он поделился в своём блоге Joeblogsf1, бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер проводит встречи с инвесторами на Ближнем Востоке и в США, чтобы сформировать консорциум для приобретения доли в одной из команд.

Предполагается, что его участие может быть оформлено по схеме «акции в обмен на услуги». Это позволит Хорнеру получить долю в команде в обмен на его экспертизу, связи и управленческий опыт в мире Формулы-1.

Наиболее логичными кандидатами считаются «Альпин» и «Астон Мартин». В случае с «Альпин» инвестиции Хорнера могли бы придать команде уверенности в период её перестройки после ухода бывшего CEO «Рено» Луки де Мео и неоднозначного назначения Флавио Бриаторе на консультационную роль.

При этом вариант с «Астон Мартин» выглядит не менее перспективно: Хорнер имеет успешный опыт работы с Эдрианом Ньюи и «Хонда», а команда уже получила значительные инвестиции в инфраструктуру. Его приход мог бы стать катализатором для вывода «Астон Мартин» на новый уровень конкурентоспособности.

Окончательное решение пока не принято, но в паддоке уверены, что появление Хорнера в роли совладельца в любой из команд существенно изменит баланс сил в чемпионате.