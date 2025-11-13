ФИА увеличивает взносы команд Формулы-1 на $ 75 млн — Джо Сейвуд

Международная автомобильная федерация (ФИА) меняет систему вступительных взносов, что приведёт к увеличению совокупных выплат команд на $ 75 млн в течение пяти лет. Команды требуют пояснений, на что будут направлены эти средства. Об этом сообщает известный журналист Джо Сейвуд в своём блоге Joeblogsf1.

Ключевое изменение касается принципа распределения нагрузки. Ранее взносы рассчитывались исходя из количества набранных очков в чемпионате, что приводило к существенной разнице между лидирующими и отстающими командами. Теперь платежи будут перераспределены: сильнейшие коллективы заплатят меньше, а команды из середины пелетона — больше.

ФИА обещает направить дополнительные средства на повышение профессионализма организации, однако команды выражают сомнение и требуют детальных разъяснений. В паддоке опасаются, что деньги могут быть использованы для субсидирования других чемпионатов или на развлекательные мероприятия для функционеров федерации.

Наблюдатели отмечают резкое увеличение количества «золотых пропусков» ФИА в паддоке во время гоночных уикендов, что косвенно подтверждает опасения команд о нецелевом использовании средств.

Новая финансовая политика встречает неодобрение в командах, однако открыто выражать несогласие с президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом считается небезопасным.