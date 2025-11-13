«Феррари» представила специальные комбинезоны к Гран-при Лас-Вегаса

«Феррари» представила специальные комбинезоны для своих пилотов на 22-й этап Формулы-1 сезона-2025, который пройдёт в Лас-Вегасе с 21 по 23 ноября. Фотографии появились на странице команды в социальных сетях.

Фото: x.com/ScuderiaFerrari

За три этапа до конца сезона-2025 итальянская команда занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 362 очка. Они уступают в борьбе за второе место «Ред Булл», в активе которых 366 очков, а также «Мерседесу» с 398 очками соответственно.

В личном зачёте Шарль Леклер только на пятой строчке (214), его напарник Льюис Хэмилтон — на шестой (148). Пилоты «Феррари» потеряли любую возможность сразиться за титул в личном зачёте в нынешнем году.