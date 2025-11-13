Скидки
Авто Новости

Гран-при Аргентины может вернуться в календарь Формулы-1 в 2028 году — Джо Сейвуд

Гран-при Аргентины может вернуться в календарь Формулы-1 в 2028 году — Джо Сейвуд
После продления контракта аргентинца Франко Колапинто с «Альпин» в паддоке активизировались разговоры о возвращении Гран-при Аргентины в календарь Формулы-1. Об этом сообщает журналист Джо Сейвуд в своём блоге Joeblogsf1.

Власти Буэнос-Айреса разработали комплексный план реконструкции автодрома и уже выделили $ 110 млн на работы. В конце ноября трасса будет закрыта, начнётся снос текущих боксов и строительство новой инфраструктуры. Проектом руководит известный архитектор Герман Тильке, создатель большинства современных трасс Формулы-1.

Первым шагом станет подготовка к этапу MotoGP в 2027 году. После этого трассу могут дополнительно модернизировать для приёма Ф-1 в 2028 году. Особенно привлекательной эту перспективу делает логистическая схема: проведение этапов в Буэнос-Айресе и Сан-Паулу друг за другом значительно снизит транспортные расходы и даст чемпионату два южноамериканских Гран-при по цене одного.

Экономическая стабилизация в стране при президенте Хавьере Милее также способствует возвращению Ф-1 в Аргентину после более чем 20-летнего перерыва. Последний раз Гран-при Аргентины проводился в 1998 году.

