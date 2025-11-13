За кулисами WEC идёт тихая борьба за сохранение «Порше» в чемпионате — The Race

Несмотря на официальное закрытие заводской программы «Порше» в Мировом чемпионате по автогонкам на выносливость (WEC), в паддоке активно обсуждается план по сохранению немецких машин на старте в 2026 году. Ключевую роль в переговорах играет бывший автогонщик и предприниматель Роджер Пенске. Об этом сообщает The Race.

После официального объявления о закрытии заводской программы «Порше» в WEC в паддоке началась тихая борьба за сохранение немецких LMDh на сетке чемпионата. Несмотря на значительные финансовые, логистические и регуляторные препятствия, перспектива увидеть «Порше 963» в WEC и на «24 часах Ле-Мана» в 2026 году остаётся реальной.

Согласно информации, Роджер Пенске, разочарованный решением о закрытии программы, уже начал работу над решением. Предприниматель считает свою коллекцию трофеев неполной без победы в Ле-Мане, что изначально стало главной мотивацией для партнёрства с «Порше».

План предполагает создание совместной команды Penske и Proton Competition, которая сможет выставить два «Порше 963» в WEC. Это соответствовало бы требованию регламента о двух машинах и открыло бы Пенске дорогу в Ле-Ман через автоматическое приглашение от IMSA.

Однако весь план зависит от одобрения совета директоров «Порше» в Штутгарте. Внутри компании проект вызывает споры — административно это будет считаться полной заводской заявкой, что создаёт имиджевые риски после недавнего объявления о уходе.

Исторический прецедент существует: «Порше» всегда поддерживала клиентские команды, а в 1979, 1996 и 1997 годах победы в Ле-Мане одержали именно частные коллективы. Текущие переговоры могут стать мостом для будущего возвращения марки в WEC. Заявки на участие в сезоне-2026 должны быть поданы до 27 ноября.