Хельмут Марко назвал Хаджара «открытием сезона», а Лоусона — «нестабильным»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко дал противоположные оценки пилотам «Рейсинг Буллз» после Гран-при Бразилии, назвав Исака Хаджара главным открытием сезона, в то время как Лиам Лоусон охарактеризован как «нестабильный».

«Сильный командный результат для «Рейсинг Буллз»: Лоусон — седьмой, Хаджар — восьмой, оба уже показывали топ-10 в квалификации. Поэтому отдельное слово – о новозеландце и французе. Лоусон нашёл свою опору в «Рейсинг Буллз», но его выступления всё ещё нестабильны.

Хаджар, по моему мнению, — открытие сезона. Он мог бы быть выше 10-го места в чемпионате, однако столкнулся с четырьмя проблемами с двигателем. Когда машина Хаджара работает, он стабильно борется за место в топ-10 — это очень хороший знак для его будущего», — приводит слова Хельмута Racing News 365.

Комментарии 82-летнего австрийца приобретают особое значение на фоне неопределённости с составами команд «Ред Булл» на 2026 год. Сообщают, что Хаджар гарантированно получит место в одной из команд, в то время как Лоусон, Цунода и Арвид Линдблад продолжают борьбу за оставшиеся места.