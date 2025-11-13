Алонсо предложил ироничное решение проблемы срезок на старте ГП Мексики, вспомнив про Сочи

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо предложил ироничное решение проблемы, которая активно обсуждается в Формуле-1 после Гран-при Мексики, где многие гонщики срезали первые два поворота без наказания. По словам испанца, правила изменятся только тогда, когда он сам воспользуется этой возможностью.

«Что можно предложить в качестве решения? Сделать это самому. В Сочи все срезали, и в один год я просто не стал тормозить перед первым поворотом. На выходе из него я был уже третьим, и на следующий год это стало запрещено. Так что, думаю, это (изменение правил для Мексики. — Прим. «Чемпионата») случится к 2027 году, потому что, если я сделаю это в 2026 году, они изменят правила только к 2027 году», — приводит слова Алонсо Racing News 365.