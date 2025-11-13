Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо предложил ироничное решение проблемы срезок на старте ГП Мексики, вспомнив про Сочи

Алонсо предложил ироничное решение проблемы срезок на старте ГП Мексики, вспомнив про Сочи
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо предложил ироничное решение проблемы, которая активно обсуждается в Формуле-1 после Гран-при Мексики, где многие гонщики срезали первые два поворота без наказания. По словам испанца, правила изменятся только тогда, когда он сам воспользуется этой возможностью.

«Что можно предложить в качестве решения? Сделать это самому. В Сочи все срезали, и в один год я просто не стал тормозить перед первым поворотом. На выходе из него я был уже третьим, и на следующий год это стало запрещено. Так что, думаю, это (изменение правил для Мексики. — Прим. «Чемпионата») случится к 2027 году, потому что, если я сделаю это в 2026 году, они изменят правила только к 2027 году», — приводит слова Алонсо Racing News 365.

Материалы по теме
«Стоит отказаться от обгона». Алонсо — о возможной проблеме болидов Ф-1 в сезоне-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android