Ньюи: около 50% моего рабочего времени уходит на работу с другими инженерами

Технический директор «Астон Мартин» Эдриан Ньюи подробно описал, как организована его работа по созданию революционного болида для сезона-2026. В интервью он признался, что его подход сочетает тесное сотрудничество в малых группах и скептическое отношение к крупным совещаниям.

«Около 50% моего рабочего времени уходит на работу с другими инженерами — либо индивидуально, либо собравшись вокруг CAD-станции (системы автоматизированного проектирования. — Прим. «Чемпионата»). Если честно, я в целом предпочитаю первый вариант, потому что индивидуальные встречи — идеальное время для мозгового штурма.

Если не быть осторожным, большие собрания превращаются в обмен проделанной работы, без появления действительно новых идей, а это, конечно, самое главное», — рассказал Ньюи на YouTube-канале Maaden.