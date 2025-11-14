Компания Bentley представила экстремальный заднеприводный Continental GT Supersports

Компания Bentley представила Continental GT Supersports — наиболее ориентированную на водителя модель в своей истории. От стандартного Bentley Continental GT новинку отличает облегчённая конструкция, отсутствие гибрида и задний привод.

Bentley Continental GT Supersports Фото: Bentley

В движение автомобиль приводится усиленным 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который получил более прочный картер, модернизированные головки блока цилиндров и нагнетатели большего размера.

Bentley Continental GT Supersports Фото: Bentley

При мощности в 666 л. с. силовая установка обладает самой высокой удельной мощностью в истории Bentley — 166,5 л. с. на литр. Мотор комплектуется штатной для модели 8-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, которая была откалибрована для более чёткой и отзывчивой работы.

Bentley Continental GT Supersports Фото: Bentley

Для улучшения аэродинамики существенно переработан кузов машины. Новый бампер включает в себя самый большой передний сплиттер в истории дорожных Bentley. Изменения также коснулись бокового обвеса, крыльев и заднего диффузора. Вместе с фиксированным задним антикрылом Continental GT Supersports генерирует на 300 кг прижимной силы больше, чем Continental GT Speed.

Bentley Continental GT Supersports Фото: Bentley

Для снижения массы крыша автомобиля сделана из углепластика. Новинка также оснащается карбон-керамическими тормозами, колёсными дисками от Manthey Racing, титановым выхлопом Akrapovič и шинами Pirelli Trofeo RS. В итоге масса Bentley Continental GT Supersports составляет менее двух тонн. До 100 км/ч Bentley Continental GT Supersports разгоняется за 3,7 секунды, а максимальная скорость автомобиля составит около 310 км/ч, хотя в компании намерены уточнить эти данные позднее.

Bentley Continental GT Supersports Фото: Bentley

Отметим, что приставка Supersports отсылает к истории марки и появлению в 1925-м модификации Bentley 3 Litre Super Sports, первого автомобиля компании, способного развивать 160 км/ч. В общей сложности будет построено 500 экземпляров Continental GT Supersports — они будут собираться вручную на заводе компании в Крю.

Bentley Continental GT Supersports Фото: Bentley

«Новый Supersports это больше, чем самый «драйверский» Bentley. Эта модель знаменует возвращение Bentley к созданию более экстремальных автомобилей, сочетающих экстраординарные возможности с подлинным вовлечением водителя и остающихся уникальным произведением автомобильного искусства», — отметил исполнительный директор Bentley Франк-Штеффен Валлизер.