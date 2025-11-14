Чедвик объяснила, почему Антонелли виноват в эпизоде со штрафом Пиастри на ГП Бразилии Ф-1

Трёхкратная чемпионка W Series британка Джейми Чедвик высказалась о 10-секундном штрафе Оскара Пиастри («Макларен») на Гран-при Бразилии Формулы-1 за столкновение с Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), задняя часть болида которого выбила машину Шарля Леклера («Феррари»), из-за чего монегаск получил повреждения, потерял колесо и сошёл.

«В таком повороте заходить три в ряд — обычно нереально, но теоретически — возможно. Для успешности этого момента просто требуется очень высокая осознанность от всех трёх пилотов, и Шарль, на мой взгляд, абсолютно невиновная сторона, демонстрирует отличную осознанность. Он находится практически настолько справа, насколько вообще возможно.

Тот, кто, как мне кажется, не использовал всё доступное ему пространство — это Кими. Поэтому я скорее на стороне того, что Оскара здесь наказали слишком строго. Я думаю, Кими мог сохранить свою позицию, но при этом облегчить жизнь Оскару и не доводить ситуацию до контакта в данном эпизоде.

На мой взгляд, он заблокировал колёса не потому, что потерял контроль. Он заблокировал их потому, что увидел, как Кими немного поворачивает в него. Его естественная реакция — нажать на педаль тормоза чуть сильнее, повернуть как можно левее, чтобы приблизиться к белой линии, и это вызвало блокировку. Но даже с блокировкой, на мой взгляд, он всё равно находится настолько близко к белой линии, насколько это возможно, и ему всё ещё не оставил место Кими», — сказала Чедвик в эфире Sky Sports.