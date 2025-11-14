«Потребуется сход или авария». Марко — о шансах Ферстаппена на титул Ф-1 в сезоне-2025
Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко оценил шансы четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена на пятый титул в сезоне-2025 после прорыва с 19-го места на Гран-при Бразилии.
Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750
«49 очков отрыв Норриса, при оставшихся трёх Гран-при и одном спринте — для Макса шансы сохранятся, только если с Ландо Норрисом теперь что-то произойдёт. Иначе у нас нет шансов — по сути, потребуется сход или авария у Ландо. Конечно, мы не рады, что оказались на последних местах в Бразилии [после квалификации], но позитивный момент в том, что в течение сезона нам удалось всё изменить — и настолько радикально, что мы внезапно вернулись в борьбу за титул. В целом ситуация дарит оптимизм», — написал Марко в своей колонке для Speedweek.
