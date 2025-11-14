Хельмут Марко оценил, какие команды будут сильны на последних этапах сезона Ф-1 в 2025-м

Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко попытался спрогнозировать, кто и на каких последних трассах сезона будет доминировать.

«Оценить соотношение сил на последних трёх трассах непросто, потому что те времена в Формуле-1, когда определённая трасса особенно подходила для определённой машины, давно прошли. Для «Феррари» и «Мерседеса» их средний темп играет большую роль, если мы сможем найти правильные настройки, то будем соревноваться на уровне «Макларена».

Тем не менее теоретически Лас-Вегас должен подходить нам больше с его скоростными участками; Катар и Абу-Даби с их среднескоростными поворотами должны больше соответствовать сильным сторонам «Макларена», но, опять же, такие оценки не имеют такого веса, как раньше», — написал Марко в своей колонке на Speedweek.