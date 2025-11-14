Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко оценил, какие команды будут сильны на последних этапах сезона Ф-1 в 2025-м

Хельмут Марко оценил, какие команды будут сильны на последних этапах сезона Ф-1 в 2025-м
Аудио-версия:
Комментарии

Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко попытался спрогнозировать, кто и на каких последних трассах сезона будет доминировать.

«Оценить соотношение сил на последних трёх трассах непросто, потому что те времена в Формуле-1, когда определённая трасса особенно подходила для определённой машины, давно прошли. Для «Феррари» и «Мерседеса» их средний темп играет большую роль, если мы сможем найти правильные настройки, то будем соревноваться на уровне «Макларена».

Тем не менее теоретически Лас-Вегас должен подходить нам больше с его скоростными участками; Катар и Абу-Даби с их среднескоростными поворотами должны больше соответствовать сильным сторонам «Макларена», но, опять же, такие оценки не имеют такого веса, как раньше», — написал Марко в своей колонке на Speedweek.

Материалы по теме
«Потребуется сход или авария». Марко — о шансах Ферстаппена на титул Ф-1 в сезоне-2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android