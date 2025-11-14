Льюис Хэмилтон обозначил цель «Феррари» на Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», высказался о цели итальянского коллектива на ближайший этап сезона-2025 — Гран-при Лас-Вегаса.

«Мы продолжим борьбу в следующих гонках. Мы по-прежнему рассчитываем на очки, и именно на это и будем настроены. Я никогда не строю ожиданий, так что в Лас-Вегасе мы просто приедем и выложимся абсолютно на все 100», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

После 21 этапа британский гонщик занимает шестое место в личном зачёте, имея на своём счету 148 очков. Его напарник Шарль Леклер пятый — 214. «Феррари» — четвёртая в Кубке конструкторов (362).