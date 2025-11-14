Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон обозначил цель «Феррари» на Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1

Льюис Хэмилтон обозначил цель «Феррари» на Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1
Комментарии

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», высказался о цели итальянского коллектива на ближайший этап сезона-2025 — Гран-при Лас-Вегаса.

«Мы продолжим борьбу в следующих гонках. Мы по-прежнему рассчитываем на очки, и именно на это и будем настроены. Я никогда не строю ожиданий, так что в Лас-Вегасе мы просто приедем и выложимся абсолютно на все 100», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

После 21 этапа британский гонщик занимает шестое место в личном зачёте, имея на своём счету 148 очков. Его напарник Шарль Леклер пятый — 214. «Феррари» — четвёртая в Кубке конструкторов (362).

Материалы по теме
«Стимул для «Мерседеса». Чандхок — о борьбе Хэмилтона и Антонелли в личном зачёте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android