Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Никаких шуток про Экклстоуна и Бриаторе». Ведущий церемонии Формулы-1 — о жёсткой цензуре

«Никаких шуток про Экклстоуна и Бриаторе». Ведущий церемонии Формулы-1 — о жёсткой цензуре
Аудио-версия:
Комментарии

37-летний английский комик, телеведущий, актёр Джейк Уайтхолл рассказал о жёсткой цензуре со стороны Формулы-1 во время подготовки к общей презентации команд в феврале 2025-го.

«В том шоу Формулы-1 у меня была реплика, где я говорил, что Джордж, по сути, напоминает мне тиктокера, фаната фильма «На игле». Итак, я упомянул это, и мой сценарий для того мероприятия был подвергнут жёсткой цензуре. Они прошли по каждому пункту и сказали: «Так, никаких шуток про Берни Экклстоуна. Ты не можешь говорить о Флавио Бриаторе». Поэтому всё это вырезали.

Там была одна шутка про Джорджа Расселла, и они сказали: «Да, это тоже нельзя». Я сказал: «Нет, уверен, что всё нормально. Он найдёт это смешным». Они: «Нет, нельзя». Я спросил: «Ну а есть ли какой-то способ обойти это?» Они ответили: «Только если он сам даст разрешение». Затем уточнил: «Ну, могу ли я лично передать ему эту шутку?» На что мне сказали: «Спроси у его команды».

Они спросили его команду. А потом мне пришлось — и я никогда раньше такого не делал — отправить голосовое сообщение с этой шуткой его команде, чтобы они воспроизвели его Джорджу. Я отправил Джорджу голосовое сообщение с шуткой. Я там говорю что-то типа: «Привет, Джордж! Ты будешь на этом шоу в «O2 Арена», и я собираюсь рассказать шутку о тебе и прошу твоего разрешения». Затем я пересказал шутку, на что он ответил согласием, потому что у этих людей есть чувство юмора. Это просто люди вокруг них всего боятся. Но ситуация была довольно сюрреалистичной», — сказал Уайтхолл на YouTube-канале The Chris Moyles Show On Radio X.

Материалы по теме
ФИА увеличивает взносы команд Формулы-1 на $ 75 млн — Джо Сейвуд
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android