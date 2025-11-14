«Никаких шуток про Экклстоуна и Бриаторе». Ведущий церемонии Формулы-1 — о жёсткой цензуре

37-летний английский комик, телеведущий, актёр Джейк Уайтхолл рассказал о жёсткой цензуре со стороны Формулы-1 во время подготовки к общей презентации команд в феврале 2025-го.

«В том шоу Формулы-1 у меня была реплика, где я говорил, что Джордж, по сути, напоминает мне тиктокера, фаната фильма «На игле». Итак, я упомянул это, и мой сценарий для того мероприятия был подвергнут жёсткой цензуре. Они прошли по каждому пункту и сказали: «Так, никаких шуток про Берни Экклстоуна. Ты не можешь говорить о Флавио Бриаторе». Поэтому всё это вырезали.

Там была одна шутка про Джорджа Расселла, и они сказали: «Да, это тоже нельзя». Я сказал: «Нет, уверен, что всё нормально. Он найдёт это смешным». Они: «Нет, нельзя». Я спросил: «Ну а есть ли какой-то способ обойти это?» Они ответили: «Только если он сам даст разрешение». Затем уточнил: «Ну, могу ли я лично передать ему эту шутку?» На что мне сказали: «Спроси у его команды».

Они спросили его команду. А потом мне пришлось — и я никогда раньше такого не делал — отправить голосовое сообщение с этой шуткой его команде, чтобы они воспроизвели его Джорджу. Я отправил Джорджу голосовое сообщение с шуткой. Я там говорю что-то типа: «Привет, Джордж! Ты будешь на этом шоу в «O2 Арена», и я собираюсь рассказать шутку о тебе и прошу твоего разрешения». Затем я пересказал шутку, на что он ответил согласием, потому что у этих людей есть чувство юмора. Это просто люди вокруг них всего боятся. Но ситуация была довольно сюрреалистичной», — сказал Уайтхолл на YouTube-канале The Chris Moyles Show On Radio X.