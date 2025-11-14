«Эталон». Оливер Берман — о Максе Ферстаппене

20-летний британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман из команды «Хаас» высказался о четырёхкратном чемпионе серии Максе Ферстаппене («Ред Булл») после того, как он обогнал нидерландца на Гран-при Мексики.

— Является ли борьба с Ферстаппеном самым ярким моментом в этом сезоне для тебя?

— Надеюсь, что нет, потому что у нас ещё есть три гонки, сезон не закончен. Но да, это было очень круто. Конечно, все знают, что, по моему мнению, Макс — самый талантливый гонщик. Для меня, по крайней мере, он — эталон: когда я буду в топ-машине и Макс будет в топ-машине, то он — тот самый единственный и самый быстрый.

И именно он — человек, на которого я равняюсь, пример того, что мне нужно делать в Формуле-1, если я хочу однажды выиграть титул. Так что быть на трассе бок о бок с кем-то вроде него — это очень круто. Конечно, это были очень специфические обстоятельства, и такое не происходит обычно, но всё равно приятно. Хорошее ощущение, — приводит слова Бермана издание Racingnews365.