Вольф: итальянцы стали называть Антонелли легендой после Монреаля и Майами

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о давлении, которое оказывается на дебютанта коллектива Андреа Кими Антонелли.

«Я всегда старался не возлагать на него больших надежд. Итальянцы стали называть Кими Антонелли легендой после Монреаля и поула [в спринт-квалификации] в Майами, и это создаёт дополнительное давление. Так что давайте твёрдо стоять на ногах. Он отстоял второе место в борьбе с Максом [в Бразилии], это было очень впечатляюще, но мы хотим выигрывать гонки и чемпионаты», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

После 21 этапа Кими набрал 122 очка и занимает седьмое место в личном зачёте.