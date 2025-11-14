Скидки
«Держу кулаки». Льюис Хэмилтон — о форме «Феррари» в сезоне-2026 Формулы-1

«Держу кулаки». Льюис Хэмилтон — о форме «Феррари» в сезоне-2026 Формулы-1
40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», поделился ожиданиями от сезона-2026, в котором в силу вступает новый технический регламент.

«Я никогда ничего не жду, кроме того, что мы всегда будем выкладываться по полной. Я знаю, что все работают так усердно, как только могут, чтобы убедиться, что в следующем году мы начнём правильно. Понятия не имею, где мы окажемся, но я надеюсь на лучшее и держу кулаки», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

Сезон-2025 стал первым для Льюиса Хэмилтона в форме итальянского коллектива. Предыдущими коллективами британца в «Королевских гонках» были «Макларен» и «Мерседес».

