«Не припомню в другом сезоне». Стелла — о силе современного поколения пилотов Формулы-1

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о современном поколении пилотов «Королевских гонок».

«Я думаю, то, что мы видим в этом сезоне в Формуле-1 с точки зрения конкурентоспособности – и это то, что вы можете выбрать для небольшого анализа, — я не припомню, чтобы в каком-либо другом сезоне был такой конкурентоспособный состав пилотов. Новое поколение пилотов, они просто великолепны, и теперь у вас есть семь-восемь пилотов, которые выступают на чемпионском уровне. Как я уже сказал, я не уверен, что такое случалось раньше.

Возможно, это связано с тем, насколько хороши сейчас юниорские серии. Эти ребята занимаются картингом, и у них есть данные. Они тренируются на определённом уровне, когда становятся подростками. Это сделало конкуренцию чрезвычайно плотной, и поэтому разница между гонщиками составляет всего 1%», — приводит слова Стеллы издание Motorsport.