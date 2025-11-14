«Могу бороться с этими парнями». Берман — о своей уверенности после обгона Ферстаппена

Британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман («Хаас») высказался о своей мотивации после того, как смог обогнать Макса Ферстаппена («Ред Булл») на Гран-при Мексики.

«Обгонять пилотов на сильнейших машинах — приятное чувство для меня. С точки зрения пилота, я, конечно, не в идентичной машине с ними. Но в таких ситуацияx [как в Мексике] я могу бороться с этими парнями. Это хорошее чувство для пилота, и, возможно, оно подтверждает мою уверенность в себе.

Но я также осознаю, что это происходит не на постоянной основе, и дело не в том, что теперь, когда мы финишировали четвёртыми в Мексике и шестыми в Бразилии, я ожидаю, что буду сражаться с этими парнями на каждом этапе. Конечно, мне повезло оказаться в таком положении, но я также сохранил самообладание, сражаясь с ними», — приводит слова Бермана издание Racingnews365.