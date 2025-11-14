«Полметра». Башмаков объяснил, почему Пиастри получил заслуженный штраф на ГП Бразилии

Автоспортивный комментатор, эксперт и пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Владимир Башмаков объяснил штраф Оскара Пиастри («Макларен») на Гран-при Бразилии Формулы-1.

«Пошёл в рьяную и неподготовленную атаку, но шанс пройти был. Но тем не менее ему не хватило буквально полметра. Если бы он устойчиво поравнялся с зеркалами Антонелли — тот по всем правилам и моим «любимым» гайдлайнам… Раньше говорили, что нужно передним колесом хотя бы с задним поравняться, и тут уже Антонелли должен был оставить место, но потом скорректировали в прошлом году, сказав, что нужно быть около зеркала до апекса и потом на апексе.

И здесь вот чуть-чуть не хватило Пиастри. Если бы он был [на уровне зеркала], то Кими должен был оставить ему место. А так он мог ему этого места практически не оставлять, поэтому здесь Антонелли максимально заужает, Пиастри блокирует колесо и поддевает его — Антонелли сносит в Леклера и ломает Шарлю переднюю подвеску. За это Оскар получает 10 секунд, мотивировка судей — он не поравнялся с зеркалом Кими, а значит, права на этот поворот не имел…

Изначально я подумал, что штраф дали за блокировку колеса и отсутствия контроля над болидом, но нет, он не поравнялся с зеркалом, а блокировку наоборот [рассмотрели] как смягчающее обстоятельство — пытался избежать контакта и заблокировал, но пытался. Единственное, к чему у меня здесь претензия — указан сход Леклера. А говорят, что судят не за последствия. И будь там небольшой тычок, если бы Пиастри не вышел вперёд и никто бы не сошёл, то на самом деле здесь могли простить.

Антонелли сильно заужал, но места он Оскару оставил вот прямо на грани. Если бы Оскар не заблокировал [колёса], было бы несколько легче», — сказал Башмаков в видеоролике в своей группе «ВКонтакте».