Руководитель «Кик-Заубера»/«Ауди»: хочу, чтобы Макс Ферстаппен управлял нашим болидом

Аудио-версия:
Руководитель команды Формулы-1 «Кик-Заубер», которая с сезона-2026 станет «Ауди», Джонатан Уитли ответил, хотел бы он заполучить четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл») в свой коллектив.

«Да, я хочу, чтобы Макс Ферстаппен управлял нашей машиной. Каким бы я был руководителем команды, если бы не хотел этого? Мне повезло, что я долгое время дружу не только с Максом, но и с его отцом, Йосом, и менеджером Рэймондом [Вермюленом]. И такая дружба развивается, потому что вы всегда честны и никогда не предаёте доверие, которое вам оказали. Но я не думаю, что сейчас этого достаточно, чтобы напрямую связать Ферстаппена с местом в Формуле-1 в «Ауди», — приводит слова Уитли издание De Telegraaf.

До перехода в «Кик-Заубер» Джонатан был спортивным директором в «Ред Булл».

