«Не было сомнений». Тото Вольф — об уверенности в продлении контракта с Антонелли

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался об итальянском гонщике своего коллектива Андреа Кими Антонелли.

«Я всегда был уверен, что он обретёт необходимую поддержку. Вот почему мне всегда было ясно, что Кими останется с нами и в следующем году — в этом не было никаких сомнений. Имея дело с такими сложными машинами, вам нужно прежде всего научиться работать с шинами на них. В этом отношении в Бразилии он показал один из лучших дней на фоне тех сложных, с которыми он столкнулся ранее. Но не было ни секунды сомнений в том, как он справится», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.