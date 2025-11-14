Макс Ферстаппен признал, что критикует себя за столкновение с Расселлом в Барселоне

28-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался об этапе, на котором оказался недоволен своим выступлением.

«Единственный момент, где могу себя критиковать — это, конечно, Барселона. Сам манёвр и весь инцидент были неправильными, но это ещё и потому, что мне очень небезразлично то, что происходит. Мог бы подумать: «Эта машина всё равно не работает, так что просто отпущу ситуацию». Не могу принять по отношению к самому себе, что выйду из машины, зная, что сделал не всё возможное. Тогда я злюсь на себя, поэтому не могу ехать на 80%.

Когда выхожу из машины, всегда должен иметь возможность сказать себе: «Я сделал всё, что мог». Вот почему я был так зол в Барселоне — сначала из-за того, что произошло на прямой при рестарте, затем в первом повороте, а потом, конечно, когда мне сказали вернуть позицию. В этот момент у меня всё покраснело. Это была ошибка с моей стороны, и, конечно, учусь на ней.

Такие моменты не повторятся в следующем году, даже если мы окажемся в похожей ситуации с машиной. Это мелочи, на которых учишься, но с точки зрения скорости сезон был очень хорошим», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.