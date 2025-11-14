«Не соответствовал уровню». Минарди — об Оскаре Пиастри на Гран-при Бразилии Ф-1

Бывший владелец команды Формулы-1 «Минарди» Джанкарло Минарди высказался о выступлении 24-летнего австралийского гонщика Оскара Пиастри, представляющего команду «Макларен», на Гран-при Бразилии.

«Думаю, к сожалению, Пиастри выступил недостаточно хорошо на этом Гран-при, он просто не соответствовал требуемому уровню. Помимо инцидента [на рестарте], считаю, что он был медленным весь уикенд, вероятно, испытывая давление и допуская серию ошибок даже в спринте», — приводит слова Минарди издание GPblog.

После 21 этапа Пиастри занимает второе место в личном зачёте с 366 очками на счету. У его напарника Ландо Норриса 390 очков и первое место.