Авто Новости

«Не соответствовал уровню». Минарди — об Оскаре Пиастри на Гран-при Бразилии Ф-1

«Не соответствовал уровню». Минарди — об Оскаре Пиастри на Гран-при Бразилии Ф-1
Комментарии

Бывший владелец команды Формулы-1 «Минарди» Джанкарло Минарди высказался о выступлении 24-летнего австралийского гонщика Оскара Пиастри, представляющего команду «Макларен», на Гран-при Бразилии.

Формула-1 2025. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
09 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32:01.596
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+10.388
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.750

«Думаю, к сожалению, Пиастри выступил недостаточно хорошо на этом Гран-при, он просто не соответствовал требуемому уровню. Помимо инцидента [на рестарте], считаю, что он был медленным весь уикенд, вероятно, испытывая давление и допуская серию ошибок даже в спринте», — приводит слова Минарди издание GPblog.

После 21 этапа Пиастри занимает второе место в личном зачёте с 366 очками на счету. У его напарника Ландо Норриса 390 очков и первое место.

