«Настоящий шедевр». Минарди — о выступлении Антонелли на Гран-при Бразилии

«Настоящий шедевр». Минарди — о выступлении Антонелли на Гран-при Бразилии
Комментарии

Бывший владелец команды Формулы-1 Джанкарло Минарди высказался о пилоте «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«В спринте Антонелли, стоит отметить, продемонстрировал настоящий шедевр: за долю секунды он заметил, что Норрис оставил на трассе воду, чего не заметили гонщики позади него, и в итоге разбили машины. Это подчёркивает хладнокровие Антонелли и одновременно демонстрирует текущую неуверенность Пиастри», — приводит слова Минарди GPBlog.

Напомним, на Гран-при Бразилии Антонелли сначала финишировал на второй позиции в спринтерской гонке, а затем пришёл к финишу вторым в гонке, установив лучший результат в карьере и во второй раз за сезон поднявшись на подиум по итогам гонки.

